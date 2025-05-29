Недельный благотворительный забег пройдет в Коломне

В эту субботу, 31 мая, в Коломне стартует благотворительная «Эстафета добра». Беговой проект пройдет в округе второй год подряд.

Забеги вокруг Парка Мира будут проводить с 31 мая по 7 июня круглосуточно. Участниками могут стать жители и гости Коломны.

Параллельно с этим организуют сбор средств через специализированную платформу в благотворительный фонд. Принять участие могут все желающие.

«В этом году мы бежим в поддержку Благотворительного Фонда развития инклюзии в любительском спорте #БольшеЧемМожешь, который создает условия для тренировок и участия в массовых спортивных состязаниях для атлетов с ограниченными физическими возможностями», — отметили организаторы.

В прошлом году за семь дней эстафеты около 300 спортсменов-любителей суммарно преодолели расстояние почти в 5,5 тысячи километров.

Зарегистрироваться и выбрать удобное время для забега можно по ссылке