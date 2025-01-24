Недельные итоги «Плана добрых дел» подвели в Истре

Этот проект создан чтобы отрабатывать просьбы и обращения жителей. Так на этой неделе отремонтировали лифт, промазали швы и заменили 36 почтовых ящиков.

Схема работы «Плана добрых дел» такая: жители пишут обращения, их обрабатывают в понедельник и передают коммунальным службам. Они в течение недели их исполняют. Так, в деревне Кострово, в доме № 27, на улице Центральной промазали межпанельные швы, обработали и заполнили новым утеплителем и герметиком. Общий объем проведенных восстановительных работ — почти 30 метров. Для их выполнения привлекли альпиниста.

А вот в Истре, на улице Адасько, дома № 7 (кор.2) починили лифт. В подъезде два лифта, начали работы с грузового. Он нуждался в восстановлении после вандальных действий. Были испорчены стены, потолок кабинки, изношена поверхность напольного покрытия. Коммунальщики сняли старый слой стен и потолков, провели восстановление поверхностей, загрунтовали и покрасили. Кнопки, светильники и зеркало остались в сохранности, потому что были не сильно испорчены. То же самое сделали и в пассажирском лифте.

Еще в Истре на улице Ленина заменили 36 почтовых ящиков в под. № 2 дома № 8. Кроме этого, восстановили стены за ними, зашпаклевали и заделали трещины.