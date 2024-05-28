Недельные итоги благоустройства подвели в Лобне

Глава Лобни Анна Кротова провела оперативное совещание с заместителями и руководителями подведомственных организаций. На нем обсудили результаты прошлой недели и наметили вектор работ.

За прошедшую неделю выполнено значительное количество работ по благоустройству дворов города. Так, отремонтировали 21 входную группу, проведена герметизация 518 метров межпанельных швов, выполнен ремонт 44 элементов на детских площадках, заполнено песком 40 песочниц, покрашено 80 малых архитектурных форм, а также проведена кронировка восьми аварийных деревьев.

На общественных территориях города посажено 10 тысяч цветов, выполнен ремонт резинового покрытия на 15 детских и двух спортивных площадках, а также проведен ямочный ремонт на площади 256 квадратных метров.

Также, проведена проверка работы котельной в Депо. Все выявленные недочеты в работе теплосети устранят в течение трех недель.

В настоящее время продолжаются масштабные работы по восстановлению ливневой канализации по улицам Чехова, Ленина, Крупской и Туголукова.

Также подготовлена обширная программа мероприятий для жителей на 1 июня — День защиты детей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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