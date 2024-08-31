Недельная проверка содержания дворов прошла в Подмосковье

Специалисты Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области продолжают проводить проверки состояния дворовых, общественных и придомовых территорий. В сотрудничестве с управляющими компаниями реализуются проекты по ремонту подъездов, детских площадок и фасадов многоквартирных домов.

С 26 по 30 августа в Волоколамске отремонтировали пол в подъезде многоквартирного дома № 2 на улице Космонавтов, а в Лосино-Петровском установили новые двери в подъездах жилого дома № 4а на улице Набережной в поселке Свердловском.

В Балашихе обновили лестничную конструкцию входной группы дома № 2 по Московскому бульвару, а в Клину провели уборку мест общего пользования в доме № 62 на улице 23 Октября, избавившись от захламления.

В Домодедово завершили локальный ремонт кровли многоквартирного дома № 65 на улице Зеленой в селе Красный Путь, в то время как в Бронницах выполнили работы по реабилитации элементов детской площадки на набережной реки Кожурновки. В Электростали провели обслуживание крыльца входной группы дома № 24в на улице Тевосяна.

В Дубне привели в порядок контейнерные площадки на улицах Ленина, Спортивной и Урицкого, а в Люберцах покосили траву вдоль ограждения и входной группы МОУ СОШ № 8. В Реутове обновили асфальтовое покрытие пешеходной зоны вблизи дома № 8 на улице Лесной. В Дмитрове восстановили уличное освещение у дома № 39 в микрорайоне Махалина, а в Дзержинском провели работы по улучшению состояния детской площадки возле дома № 22 на улице Угрешской.

В Лобне поставили урны в дворах и общественных местах на улицах Крупской, Маяковского и Ленина, а в Шаховской очистили территорию, примыкающую к школе на улице Комсомольской.

Также в Талдоме завершили замену старых малых архитектурных форм и установили новые у дома № 4 на улице Ленина в поселке Запрудня.

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