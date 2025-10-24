Неделю спорта и кино открыли в Красногорске

Во Дворце культуры «Подмосковье» в Красногорске состоялась торжественная церемония открытия Недели спорта и кино. С 23 по 28 октября для жителей муниципалитета пройдут бесплатные показы документальных, художественных и анимационных фильмов.

Мероприятие проведут в рамках XXIII Международного фестиваля спортивного кино. Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, президент фестиваля Ирина Роднина и сын двукратного олимпийского чемпиона по хоккею с шайбой Владимира Петрова, общественный деятель, мастер спорта по хоккею с мячом Максим Петров вместе зажгли символический «холодный огонь».

Церемония открытия Недели спорта и кино объединила спортсменов, актеров, режиссеров и жителей муниципалитета. Глава городского округа Красногорск Наталья Тимошина обратилась к собравшимся с приветственным словом.

Гостям показали художественный фильм «Роднина», который представили актриса Владислава Самохина и режиссер Константин Статский. Зрители узнали о жизни прославленной фигуристки — от первых шагов на льду до становления легендой советского и мирового спорта.

Отметим, что в рамках Недели спорта и кино с 23 по 28 октября в учреждениях культуры, спорта и образования городского округа Красногорск пройдут бесплатные показы документальных, художественных и анимационных фильмов. Жителей и гостей муниципалитета ждут более 55 работ от кинематографистов из России, Белоруссии, Сербии, Ирана, Боснии и Герцеговины, а также встречи с создателями фильмов, известными спортсменами и героями экранов.

С расписанием кинопоказов можно познакомиться по ссылке. Вход свободный.