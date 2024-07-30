Неделю грудного вскармливания проведут в роддоме Мытищ с 29 июля

Неделю популяризации грудного вскармливания организовали в Мытищинском роддоме с 29 июля по 4 августа. Проходит она по инициативе Министерства здравоохранения.

Родильный дом в Мытищах каждый год проводит тематическую неделю по грудному вскармливанию. В этот раз ее назвали «Неделей грудного вскармливания в Мытищах — для всех сторонников и противников!».

Накануне мероприятия в прошлый четверг для мам организовали занятия Школы матери под руководством заведующей отделением новорожденных Веры Крикуновой и специалистов по грудному вскармливанию Оксаны Сулим и Марины Чураковой.

Следующая встреча пройдет на свежем воздухе 1 августа. Лекторами выступят врачи-неонатологи отделения новорожденных Наталья Коркина и Ольга Халимова, а также консультанты по грудному вскармливанию Оксана Сулим и Марина Чуракова.

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