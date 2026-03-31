Неделю детской книги открыли в усадьбе Лыткарина

В преддверии Всероссийской недели детской книги старинный зал Лыткаринского историко-краеведческого музея наполнился магией слова. Здесь, среди вековых стен усадьбы, основанной в 1702 году, состоялась творческая встреча.

Гостем музея стала российская поэтесса Анна Бочковская, а главными слушателями — первоклассники местных школ.

«Само место проведения — старинная усадьба — уже создавало особую атмосферу. Под сводами, помнящими века, звучали стихи, смешиваясь с живой музыкой и звонким детским смехом. Для юных гостей это было не просто выступление, а настоящее литературное приключение. Анна Бочковская, чьи сборники стихов отмечены престижными всероссийскими и международными премиями, нашла удивительный подход к своей аудитории», — сообщили организаторы.

Первоклассники ловили каждое слово, а их неподдельная радость и смех создавали почти домашнюю атмосферу. Анна Бочковская выразила благодарность директору музея Надежде Голубевой за приглашение, а всему коллективу — за теплый прием и увлекательную экскурсию по залам усадьбы.