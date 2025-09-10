Неделя в богородских парках будет посвящена спорту и здоровому образу жизни

Жители и гости округа смогут принять участие в творческих и развлекательных мероприятиях на этой неделе. В богородских парках пройдут разнообразные мероприятия, объединяющие искусство и развлечения.

По вторникам и четвергам в павильоне Центрального парка собираются любители спортивно-бальных танцев. Участники объединения «Танцы Голд» приглашают всех желающих присоединиться к занятиям.

Пятница станет насыщенным днем: в Центральном и Глуховском парке можно будет пройти дистанции в стиле северной ходьбы. Также в пятницу в павильоне Центрального парка состоятся занятия любительского объединения «Фотопарк».

Суббота принесет радость всем жителям — в Центральном парке пройдет общеобластное мероприятие «Парковый кросс». В разных локациях парка можно будет поучаствовать в легкоатлетических забегах, посмотреть спортивные состязания и тренировки, присоединиться к открытым урокам по спортивным танцам.

В воскресенье спортивные, игровые и творческие программы для детей пройдут в Центральном, Глуховском и парке «Роща».

Все мероприятия бесплатные и открыты для всех желающих.