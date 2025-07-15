Неделя «Театральный интенсив PRO» прошла в Раменском молодежном центре

Тематическая неделя смены «Театральный интенсив PRO» состоялась в Раменском молодежном центре «Будущее». Участники прошли насыщенную программу, включавшую различные мастер-классы и тренинги.
Ребята освоили основы постановочного боя, современной хореографии, вокала и хорового пения, в том числе народного направления. Особое внимание уделялось актерскому мастерству и сценической речи. Также в программу вошли командные игры и другие театральные традиции.
Неделя «Театральный интенсив PRO» стала частью комплекса мероприятий в рамках проекта «Театральный интенсив», реализуемого при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.
Организаторы отметили высокий интерес молодежи Раменского района к театральному искусству и творческому развитию. Подобные мероприятия способствовали раскрытию талантов и приобретению новых навыков.
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