Неделя специальности «Поварское и кондитерское дело» прошла в колледже Щелкова

Щелковский колледж провел тематическую неделю, посвященную специальностям «Поварское и кондитерское дело». Преподаватели организовали ряд мероприятий, направленных на привлечение внимания учащихся к выбранной ими профессиональной сфере.

«Одним из ярких моментов стало соревнование среди студентов на звание мастера изготовления пряничных фигурок. Далее ребята представили собственные новогодние игрушки ручной работы, соревнуясь за право украсить праздничную елку самыми оригинальными изделиями», — сообщили организаторы.

Кульминацией стал мастер-класс от шеф-кондитера Кристины Машковой, специалиста высшей категории. Во время занятия она продемонстрировала студентам тонкости приготовления нарезных пирожных.

Специалист также поделилась информацией о преимуществах стажировки в своей компании и карьерных перспективах, открывающихся перед молодыми специалистами.