Неделя развлекательных мероприятий началась в молодежных центрах в Дмитрове

В молодежном центре «квАРТал» в Дмитрове запланировано множество развлекательных программ, которые подарят радость и веселье всем юным посетителям. С 19 по 24 августа ребят ждут захватывающие игры, квесты и творческие встречи.

Уже сегодня стартует увлекательная шоу-игра «Контакты», вдохновленная популярным телешоу. Участники смогут проверить свою эрудицию, угадывая имена, которые находятся в контактах телефона приглашенного гостя.

Затем, в рамках программы, пройдет легендарная игра «Что? Где? Когда?», где каждый сможет проявить свою логику и сообразительность, отвечая на интересные вопросы, за которыми скрываются увлекательные истории.

Не менее захватывающим станет «Квартал-шоу» — новое молодежное развлекательное мероприятие по мотивам известных интернет-шоу. Здесь участников ждут множество интересных и веселых игр, так что скучать не придется!

Традиционный музыкальный вечер «Открытый микрофон» снова соберет любителей музыки на костровой площадке возле Музея-заповедника «Дмитровский кремль». Все желающие смогут продемонстрировать свои вокальные способности и игру на музыкальных инструментах.

Также молодежный центр «Семеновский» приглашает ребят принять участие в атмосферной игре «Какой ты мем?». Эта игра станет отличным вариантом для веселого и необычного времяпрепровождения.

В субботний день в «квАРТале» каждый сам сможет выбрать формат мероприятия: от настольных игр и интеллектуальных квизов до игр на приставке или творческих занятий. А для любителей кино организуют просмотр фильмов на большом экране.

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