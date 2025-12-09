Неделя психологии завершилась на площадке Одинцовского техникума

Серию практических мероприятий по психологии провели для студентов из Одинцова. Темы семинаров коснулись развития жизнестойкости, социальной гибкости и бесконфликтного общения.

Педагог‑психолог Оксана Тюляева провела тренинги «Стратегии выхода из конфликтных ситуаций» и «Будь толерантным!», а также беседу «Манипуляции и защита от них». Участники отработали приемы саморегуляции, эмоциональной разгрузки и навыки конструктивного диалога, направленные на укрепление психического здоровья.

По окончании встречи студенты посмотрели фильм о преодолении трудностей по мотивам жизни паралимпийца Алексея Мошкина и смогли анонимно задать вопросы в рамках акции «Задай вопрос психологу».

Организаторы отметили, что такие мероприятия помогают повысить стрессоустойчивость, улучшить взаимодействие в группе и снизить уровень конфликтов. Такие мастер‑классы планируют проводить регулярно, для всех желающих также доступны индивидуальные консультации в психологическом кабинете техникума.