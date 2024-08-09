Неделя профилактики сердечно-сосудистых заболеваний прошла в Лобне

В Лобне проходит неделя профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Врачи Лобненской больницы напомнили жителям, что здоровый образ жизни является ключевым фактором в профилактике и лечении.

Основные компоненты такого образа жизни включают правильное питание, физическую активность, регулярные медицинские обследования и отказ от вредных привычек.

К основным рискам для здоровья сердца относятся наследственность, курение, злоупотребление алкоголем, низкая физическая активность, ожирение и диабет.

Специалисты акцентируют внимание на том, что профилактика сердечно-сосудистых заболеваний невозможна без отказа от курения и алкоголя. Кроме того, важно контролировать индекс массы тела, уровень глюкозы и холестерина. Взрослым рекомендуется не менее 150 минут физической активности в неделю. Рацион питания должен быть сбалансированным по белкам, жирам и углеводам, а количество потребляемой соли не должно превышать пяти граммов в день.

Также врачи призывают следить за уровнем артериального давления. Если показатели составляют 140/90 и выше, необходимо незамедлительно обратиться к специалистам для дальнейшего обследования и коррекции лечения.

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