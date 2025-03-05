Неделя приемов граждан по защите трудовых прав пройдет в Серпухове

Неделя приемов граждан по вопросам защиты прав в трудовой сфере пройдет в Серпухове с 10 по 14 марта. Жителей приглашают в общественную приемную партии «Единая Россия».

Приемы организуют депутаты Московской областной Думы, окружного Совета депутатов и члены фракции «Единая Россия» совместно с представителями партнерских организаций.

10 марта с 15:00 до 18:00 на вопросы ответят депутаты Татьяна Карзубова, Мария Арсеньева и Федор Чудинов, а также уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Котова.

11 марта с 16:00 до 18:00 прием проведут депутаты Елена Акимова, Олег Андрух, Алексей Батогов и адвокат Светлана Юдина.

12 марта с 16:00 до 18:00 — члены фракции Надежда Еремина, Марина Белова и главный инспектор отдела социального обеспечения Людмила Логачева.

13 марта с 16:00 до 18:00 на вопросы ответят члены фракции Елена Головина, Наталья Боровских и главный специалист по обеспечению социальных гарантий Ирина Чудаева.

14 марта с 15:00 до 17:00 встретятся с жителями депутаты Андрей Тихонов, Николай Пушкин, эксперты Роспотребнадзора Елена Веселова и Инна Гудкова.

Неделя приемов пройдет в отделении партии «Единая Россия» в Серпухове по адресу: Советская, 61/10. Записаться можно по телефону: 8 (496) 772-44-67.