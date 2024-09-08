Неделя приемов граждан по правовым вопросам начнется в Химках 9 сентября

В Химках прошло еженедельное заседание фракции партии «Единая Россия». На нем приняли решение провести тематическую неделю приемов граждан по правовым вопросам, которая пройдет с 9 по 13 сентября на базе местной общественной приемной.

Депутат химкинского Совета Александр Васильев отметил, что на заседании обсуждалась реализация различных партийных проектов на территории округа, а также меры поддержки населения, предусмотренные в Химках. Особое внимание уделили помощи участникам специальной военной операции и их семьям.

Муниципальный депутат Владимир Суслов напомнил, что записаться на личный прием к депутату может любой желающий. График приемов в Совете депутатов ежемесячно публикуется в социальных сетях и на сайте администрации городского округа Химки. Телефон для записи: +7 (495) 793-50-55.

Он также подчеркнул, что в депутаты активно взаимодействуют с жителями не только на личных приемах, но и через общедомовые чаты. В этих чатах обсуждаются вопросы благоустройства инфраструктуры округа и ЖКХ.

Такая система внедрена по инициативе главы округа Дмитрия Волошина и полностью соответствует принципу работы губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «житель всегда прав».

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