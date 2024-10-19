Неделя приема жителей по вопросам прав трудящихся прошла в Химках

Жители Химок обратились в партийное отделение с вопросами защиты прав трудящихся. Заявителям помогли с оформлением отпусков, расчетом больничных, индексацией пенсий для работающих пенсионеров и с другими задачами.

Жителей проконсультировали депутат Московской областной думы и местного муниципалитета, а также специалисты управления социальной защиты, «Объединенного социального фонда России», профессиональные юристы и руководители учреждений, в которых трудятся заявители.

«Личные приемы позволяют оперативно решать вопросы граждан, привлекая к этому процессу не только муниципальных депутатов, но и профильных специалистов. Подобные встречи пользуются популярностью у жителей, которым необходима помощь в соблюдении их трудовых прав и социальных гарантий», — отметил Руслан Шаипов.

Напомним, что записаться на прием можно в общественной приемной по адресу: проспект Мельникова, дом № 12, или по номеру телефона: 8 (916) 683-08-27. График работы: по будням с 9:00 до 18:00.

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