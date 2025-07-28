Неделя приема жителей по вопросам образования стартовала в Подмосковье

В Московской области стартовала неделя приема жителей по вопросам образования. Первый из них прошел в Химках, вопросы из других округов задавали по видеосвязи, рассказали в пресс-службе «Единой России».

Например, родители интересовались капремонтом лицея № 7 и спального корпуса школы-интерната «Кадетский корпус». Также обсуждалось создание ресурсных классов для детей с расстройствами аутистического спектра. Педагоги просили расширить выплаты за аренду жилья и спрашивали про переход на новую систему оплаты труда.

На обращения отвечали руководитель региональной общественной приемной, депутат Госдумы Алла Полякова, первый замминистра образования Московской области Анна Гребцова, а также председатель муниципального Совета депутатов Сергей Малиновский.

«По каждому обращению даны подробные разъяснения», — прокомментировала Алла Полякова.

Для особенных детей сейчас рассматриваются несколько вариантов классов в образовательных учреждениях города. Капремонт Лицея № 7 планируется начать уже в январе 2026 года по народной программе «Единой России». Детей из него распределят в ближайшие школы.

По видеосвязи жители Лотошино просили отремонтировать детский сад «Дубок» в поселке Кировский. После консультации они пойдут готовить пакет документов. Многодетная мама из Наро-Фоминска обратилась с проблемой в обучении ребенка-инвалида в колледже: из-за особенностей не удавалось выбрать подходящее образовательное учреждение. Минобразования региона уже подключили к вопросу.

«Будем подбирать колледж, в котором будет комфортно проходить обучение ребенку с ограниченными возможностями здоровья. Специальности, которые можно предложить в данном случае: озеленитель, швейное дело, кулинария. С семьей остаемся на связи», — сказала Анна Гребцова.

Напомним, что подобные встречи с жителями Подмосковья пройдут с 28 июля по 1 августа на региональной площадке и 53-х местных приемных «Единой России». Запись доступна по телефону 8(495)106-05-50.