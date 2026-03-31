Неделя китайской культуры прошла в школах Химок

В образовательных учреждениях Химок провели неделю, посвященную культуре Китая. Наиболее насыщенная программа состоялась в школе № 1, где ученики участвовали в практических занятиях и мастер-классах.

В течение нескольких дней школьники изучали традиции и особенности Китая через занятия с элементами практики. Программа включала творческие и познавательные форматы, которые позволили детям получить новые знания и навыки.

Особое внимание привлекла финальная часть, организованная как образовательная экспедиция. На разных площадках работали направления по каллиграфии, живописи гохуа, изготовлению фонариков, традиционным танцам, чайной культуре и боевым искусствам. Участники также познакомились с основами фэншуй и попробовали себя в кулинарных занятиях, где изучали китайскую кухню и современные чайные тенденции.

На территории школы открылась тематическая ярмарка «Великая Китайская стена». Там школьники могли в игровой форме узнать больше о культуре страны и принять участие в интерактивных активностях.

«Неделя китайской культуры стала для учеников возможностью глубже понять традиции другой страны. Такие проекты расширяют кругозор и формируют уважительное отношение к разным культурам», — отметила директор школы № 1, депутат партии «Единая Россия» Галина Болотова.

Она добавила, что организаторы стремились создать формат, в котором дети могли бы не только получить информацию, но и попробовать себя в новых видах деятельности.

«Важно было дать возможность прикоснуться к культуре через практику. По откликам учеников и педагогов видно, что такой подход оказался востребованным», — подчеркнула Болотова.

Опыт школы № 1 показал, что подобные инициативы помогают объединять школьников и делают учебный процесс более содержательным и интересным.