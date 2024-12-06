Неделя функциональной грамотности для школьников пройдет в Подмосковье

Четвертая региональная Неделя функциональной грамотности пройдет в Подмосковье с 9 по 13 декабря. Мероприятие объединит свыше 400 тысяч учащихся, педагогов, методистов и других специалистов из всех городских округов региона.

Для учителей организуют различные мероприятия, включая семинары-практикумы, мастер-классы, педагогические мастерские и открытые уроки. Педагогам представят методы и стратегии формирования функциональной грамотности и развития критического мышления, а также ознакомят с цифровыми ресурсами, которые можно использовать в работе.

Программа для учащихся 1-11 классов нацелена на демонстрацию практического применения знаний, приобретенных на уроках. Ученики смогут посетить профориентационные площадки, поехать на экскурсии к предприятиям Подмосковья и принять участие в предметных и межпредметных конкурсах, играх и викторинах.

В рамках Недели функциональной грамотности запланированы литературные лектории, интеллектуальные тренинги, конкурсы презентаций и плакатов, а также литературные экскурсы, охватывающие такие темы, как экология, финансы и природопользование.