Неделя детской книги началась в Можайской библиотеке

Мероприятия, посвященные Неделе детской книги, проходят во всех библиотеках муниципального округа. Юных жителей Можайска ждет современный формат знакомства с книжным миром — загадки, игры, кино, викторины с призами и многое другое.

Неделя детской книги в Можайской библиотеке открылась театральным представлением по одной из самых известных книг — «Маленькому принцу» Антуана де Сент-Экзюпери. Постановку показали ученикам четвертого класса школы № 3 участники студии «Действие».

Руководитель студии Екатерина Прокутина отметила, что Неделя детской книги открывает для детей замечательную возможность познакомиться с богатым миром, который скрывается за обложками книг.

«„Маленький принц“ своим простым языком находит путь к сердцам взрослых и детей, и я надеюсь, посмотрев наше представление, дети сами захотели прочитать историю целиком», — сказала Екатерина Прокутина.

Неделя детской книги уже несколько десятков лет является ежегодной всероссийской акцией, направленной на популяризацию чтения у детей и подростков.