Небезопасное веселье: стихийные горки таят опасность

После сильных снегопадов во многих местах возникают стихийные снежные горки. Спускаться с них — любимое занятие детей зимой, однако это может быть опасно, если склон ведет к дороге или, что еще хуже, к железнодорожным путям. В таких случаях безобидное развлечение может обернуться трагедией.

Заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей Щетинин подчеркнул, что большинство травм происходит именно на таких несанкционированных спусках. Он рассказал о случае, который произошел в Волгограде 6 февраля: «11-летний мальчик, катаясь на санках со снежной горки во дворе, выкатился прямо под колеса автомобиля. Водитель просто не успел среагировать. Горка была обледенелой и вела прямиком на проезжую часть».

Сергей Щетинин напомнил, что кататься можно только в специально оборудованных местах. Под снегом на стихийных горках могут скрываться коряги, пни, корни деревьев и арматура. Кроме того, такие склоны часто выходят на лед водоема или проезжую часть, а расположенные поблизости линии электропередач, заборы и столбы могут стать смертельным препятствием для катающихся. Родителям необходимо проводить с детьми беседы о безопасном досуге и выбирать для зимних развлечений только специально приспособленные трассы.