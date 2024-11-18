Автоинспекция в Балашихе напомнила о последствиях неоплаченных штрафов

Госавтоинспекция Балашихи напомнила водителям о последствиях несвоевременной уплаты штрафов. В настоящее время административное наказание является одним из самых распространенных и уклонение от его исполнения может привести к дополнительным мерам ответственности.

Согласно части 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Уклонение от исполнения административного наказания», неуплата штрафа в установленный срок влечет за собой наложение штрафа в двукратном размере от суммы неуплаченного штрафа, но не менее тысячи рублей. Также возможны административный арест на срок до 15 суток или обязательные работы на срок до 50 часов.

Своевременная уплата штрафа позволит избежать более строгих санкций. Неоплаченные штрафы передаются на взыскание в службу судебных приставов-исполнителей, которые имеют право наложить запрет на выезд за пределы Российской Федерации, на перерегистрацию автомобилей или арест банковского счета.

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