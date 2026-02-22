Не трасса, а испытание характера. В Наро-Фоминске прошла юбилейная «Гонка героев»

Более 1700 участников вышли на юбилейную «Гонку героев» в Наро-Фоминске

Более 1700 участников со всей страны вышли на заснеженную трассу в Наро-Фоминске, чтобы проверить выносливость и силу на юбилейной 10-ой «Гонке героев». Сильный снегопад усложнил дистанцию, превратив каждое препятствие в настоящее испытание. Как проходили соревнования — в сюжете 360.ru.

«Сегодня у нас 10-я юбилейная гонка. Участникам придется преодолевать непогоду. Но, собственно, мы все для этого на гонку героев и приходим», — рассказал руководитель проекта Игорь Кактыш.

Участникам предстояло пройти восемь километров и 28 препятствий: рукоходы, вертикальные стены, перенос тяжелых снарядов и финальное восхождение на восьмиметровую горку. В программе были индивидуальные старты и командные забеги, а для 200 профессиональных атлетов провели отдельный чемпионат.

Участник из Истры Геннадий признался, что главным соперником стал снег: он буквально вязал ноги и отнимал силы, а сложные упражнения на хват требовали максимальной концентрации.

«Я лично не прошел предфинальное упражнение на хват. Там были очень серьезные скалолазные упражнения», — поделился Геннадий.

Пока спортсмены преодолевали трассу, в фан-зоне развернулись масленичные гуляния: гости соревновались в перетягивании каната, метании валенка, забивании гвоздей на скорость и участвовали в шуточной битве на помосте. Кульминацией праздника стало сожжение чучела Масленицы.

«Я ожидала, что препятствия будут более сложные из-за погоды, но самое сложное было — это снег. Слава Богу, мы его победили. Я очень рада», — призналась участница забега из Воронежа Мария.

После финиша спортсменов ждали теплые раздевалки, горячий чай и полевая кухня с гречкой и блинами — заслуженная награда после зимнего испытания.

