Не сдавшие ОГЭ школьники Подмосковья смогут бесплатно освоить рабочие профессии
Подмосковные школьники, не сумевшие сдать ОГЭ, получат возможность бесплатно освоить рабочую специальность. Об этой инициативе рассказал РИА «Новости» председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Занятия начнутся до конца октября и будут проходить в очно-заочном формате с применением дистанционных технологий.
«Школьники, не сдавшие ГИА, смогут обучиться рабочим профессиям на базе 15 техникумов Подмосковья», — пояснил Игорь Брынцалов.
Срок подготовки зависит от выбранной специальности, но законодательно ограничен восемью месяцами. Этот период включает время, необходимое для повторной сдачи государственных экзаменов.
«Принятый закон позволяет ребятам получить востребованную рабочую профессию и параллельно подготовиться к пересдаче экзамена», — добавил Брынцалов.