«Не имеем права терять время». Андрей Воробьев — о ремонте школ и больниц летом
Андрей Воробьев призвал ускорить ремонт школ и больниц летом
Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня. На нем традиционно подведут промежуточные итоги реализации нацпроектов. Губернатор Андрей Воробьев напомнил, что важно продолжать эту работу даже в сезон летних отпусков.
«В предстоящую неделю пройдет большой экономический форум. Это всегда важное событие, когда каждый регион и вся наша страна подводят итоги, промежуточные результаты достижений, наработок, экономической и социальной работы, которую мы ведем в рамках идеологии нацпроектов. И каждый, кто состоит на государственной службе, должен понимать, что все, что вверено ему государством, должно выполняться вовремя», — отметил глава региона.
Воробьев подчеркнул необходимость усиленной работы в теплое время года — именно тогда традиционно идет активный ремонт и строительство, школы готовят к началу учебного года, а коммуникации модернизируют в преддверии отопительного сезона.
«Системы здравоохранения и образования летом испытывают меньшую нагрузку. Каждый, кто отвечает за социальные направления, за стройку, должен понимать, что время терять здесь не имеет права», — подчеркнул губернатор.
Он призвал министерства и глав муниципалитетов вести работу наиболее эффективно, чтобы завершить ее вовремя.