Фото: На совещании с губернатором главной темой стала поддержка защитников Родины и их близких / Медиасток.рф

Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня. На нем традиционно подведут промежуточные итоги реализации нацпроектов. Губернатор Андрей Воробьев напомнил, что важно продолжать эту работу даже в сезон летних отпусков.

«В предстоящую неделю пройдет большой экономический форум. Это всегда важное событие, когда каждый регион и вся наша страна подводят итоги, промежуточные результаты достижений, наработок, экономической и социальной работы, которую мы ведем в рамках идеологии нацпроектов. И каждый, кто состоит на государственной службе, должен понимать, что все, что вверено ему государством, должно выполняться вовремя», — отметил глава региона.

Воробьев подчеркнул необходимость усиленной работы в теплое время года — именно тогда традиционно идет активный ремонт и строительство, школы готовят к началу учебного года, а коммуникации модернизируют в преддверии отопительного сезона.

«Системы здравоохранения и образования летом испытывают меньшую нагрузку. Каждый, кто отвечает за социальные направления, за стройку, должен понимать, что время терять здесь не имеет права», — подчеркнул губернатор.

Он призвал министерства и глав муниципалитетов вести работу наиболее эффективно, чтобы завершить ее вовремя.