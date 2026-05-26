Мингосуправления Подмосковья назвало топ госуслуг недели

На региональном портале госуслуг Московской области доступно 268 электронных услуг и сервисов для бизнеса. В пресс-службе Мингосуправления региона назвали топ-5 популярных сервисов.

Лидером стал сервис по оформлению разрешения на деятельность такси. С начала года его использовали более 34,5 тысячи раз.

Также в рейтинг вошли подготовка и регистрация градостроительных планов земельных участков (12 тысяч обращений), выдача ордера на право производства земляных работ (11,5 тысячи обращений), согласование проектной документации с РСО — сервис «ВсеСети» (11,1 тысячи обращений) и согласование установки средств размещения информации (11,1 тысячи обращений).

Более 212 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей уже пользуются возможностями регионального портала.