Названы самые подходящие для выращивания в Подмосковье сорта пионов

Умеренно холодные зимы в Подмосковье идеальны для выращивания пионов. Садовод, член Российского ботанического общества Александр Сидельников в разговоре с 360.ru посоветовал выбирать ито-гибриды.

«В Московском регионе мы можем выращивать ито-гибриды, это гибриды между молочно-цветковым и древовидным пионом. В Сибири, на Урале эти пионы подмерзают, а в Подмосковье чувствуют себя идеально», — сказал он.

Пионы, по словам специалиста, не любят заболоченную местность. Но в конце августа — начале сентября они активно наращивают корневую систему и требуют достаточно влажной почвы.

Как обработать кусты, чтобы в следующем сезоне получить пышно цветущие пионы, Сидельников рассказал в материале 360.ru.