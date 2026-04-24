Студенты колледжа «Подмосковье» стали победителями стипендиального конкурса

Благотворительный фонд «Система» подвел итоги конкурса, направленного на поддержку талантливой молодежи, которая занимается исследовательской, научной и инновационной деятельностью в приоритетных для страны направлениях. В конкурсе победили 110 студентов из образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, представляющих 30 регионов России.

Пресс-служба Министерства образования Московской области сообщает, что среди победителей — шесть студентов из колледжа «Подмосковье»: Белосохова Софья, Галкин Глеб, Дзантиева Карина, Колбина Диана, Королева Владислава и Шарафуллин Тимур.

Торжественное награждение победителей прошло 21 апреля в Москве в рамках Интенсива Клуба выпускников «Лифт в будущее». С 20 по 23 апреля стипендиаты конкурса могли встретиться с представителями ведущих индустриальных компаний России, получить новые знания, расширить кругозор и установить важные профессиональные связи.

В пресс-службе ведомства отметили, что все победители получат не только финансовую поддержку, но и методическое сопровождение для дальнейшего развития своих инициатив и проектов.