Названы победители экологического конкурса «Зеленый зачет»

В России подвели итоги ежегодного конкурса экологической грамотности «Зеленый зачет». Это тестирование направлено на проверку знаний в области экологии, биологии, химии и географии. В конкурсе приняли участие школьники 8–11 классов, а также студенты первых и вторых курсов колледжей.

Среди победителей оказалась жительница Подмосковья Виктория Мишина. Еще одна участница из этого региона, Мария Быкова, завоевала приз.

«От души поздравляю наших девочек, — сказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин. — Подмосковные школьники и студенты еще раз подтвердили, что находятся в авангарде российской молодежи, которая интересуется экологией и неравнодушна к проблемам окружающей среды».

Финалисты «Зеленого зачета» встретились с представителями органов государственной власти и экспертного сообщества. В беседе принял участие председатель Комитета Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин.

Ранее сообщалось, что информация о победителях и призерах будет внесена в государственный ресурс о талантливых учащихся — ГИР. Это открывает новые возможности для участия в стажировках и проектах университета «Сириус», а также получения дополнительных баллов при поступлении в вузы и преимуществ при получении стипендий и грантов Президента.

Организаторами просветительского проекта «Зеленый зачет» выступают Фонд «Компас», РХТУ им. Д. И. Менделеева и МГРИ им. Серго Орджоникидзе при поддержке АНО «Университет 2035», Агентства стратегических инициатив и АНО «ДИАЛОГ» при поддержке Государственной думы Российской Федерации и партии «Новые люди».