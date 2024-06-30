Название новой железнодорожной станции выберут в Химках

Совсем скоро в Химках определятся с названием новой станции МЦД. Она расположится возле жилых комплексов «Солнечная система» и «Две столицы».

Жители городского округа могут проголосовать за один из предложенных вариантов на портале госуслуги. Завершится опрос девятого июля. Сотрудники администрации подведут итоги и огласят результат.

«Платформу планируется возвести в непосредственной близости от монумента „Противотанковые ежи“. Жителям предложили выбрать один из шести вариантов: „Монумент“, „Химки — 2“, „ул. Германа Титова“, „Новые Химки“, „Ленинградское шоссе“ и „Две Столицы“. К работам по строительству станции планируется приступить в 2025 году», — рассказал первый заместитель главы городского округа Родион Левочка.

Станция улучшит транспортную доступность в Новых и Старых Химках.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».