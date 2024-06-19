Название для новой железнодорожной станции выберут в Химках

Голосование за название новой железнодорожной станции стартовало в Химках. Жителям округа предоставили на рассмотрение шесть вариантов.

Новую станцию построят между торговым центром «Мега» и жилыми комплексами «Солнечная система» и «Две столицы». Жители округа могут выбрать один из шести предложенных вариантов названия, в перечне: «Монумент», «Ленинградское шоссе», «Химки-2», «ул. Германа Титова», «Новые Химки» и «Две Столицы». Составляли список, учитывая пожелания жителей городского округа. Проголосовать может каждый с помощью регионального портала Госуслуги.

«Новая станция значительно улучшит транспортную ситуацию в микрорайоне. Ведь в комплексах „Солнечная система“ и „Две столицы“ проживают более восемнадцати тысяч химчан», — отметил первый заместитель главы Химок Родион Левочка.

Проект строительства новой железнодорожной станции только разрабатывают, однако приступить к работам планируют уже в 2025 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».