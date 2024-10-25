Наземный переход у ТЦ «Лига» обновят в Химках

Рабочие приступили к ремонту наземного перехода, который соединяет в Химках улицы Горшина, 9 Мая и Юбилейный проспект. Специалистам предстоит обновить краску, плитку и заменить окна.

Специалисты установят новую плитку из керамогранита, которая более устойчива к повреждениям и перепадам температур, а также перекрасят стены и металлические конструкции. Долговечность и устойчивость ремонта обеспечат современные технологии.

Переход рассчитан на перемещение 12 тысяч человек в сутки, а установленные внутри лифты позволяют удобно перебраться через перекресток малоподвижным гражданам и людям с тяжелым грузом.

Отметим, что специалисты благоустроят и прилегающую территорию. Более 40 тысяч луковиц тюльпанов садовники высадят на клумбу возле пешехода в ближайшее время.

Также в Химках сейчас ремонтируют мост через Ленинградское шоссе. Здесь специалисты заменят металлические элементы старой конструкции.

Завершить все работы планируют до конца ноября.

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