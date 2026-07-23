Наземный паркинг с подстанцией скорой помощи построят в Пушкино

В Пушкино на улице Зеленая Роща появится многофункциональный паркинг со встроенным постом скорой медицинской помощи. Архитектурно-градостроительный облик объекта уже одобрен Мособлархитектурой. Здание возведут в жилом квартале «Публицист», строительство которого ведет компания DOGMA по договору о комплексном развитии территории.

Главной особенностью объекта станет размещение на первом этаже медицинского учреждения. Такое совмещение позволит решить две задачи: обеспечить жителей района пунктом скорой помощи и создать дополнительное парковочное пространство.

Как пояснила министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Наталья Шувалова, паркинг рассчитан на 500 машино-мест, при этом часть первого этажа займут кабинеты для врачей, технического персонала и водителей.

Для удобства приема спецтранспорта здесь предусмотрены увеличенные парковочные места для медицинских карет. Кроме того, на первом этаже будет работать автомойка, а на прилегающей территории установят зарядную станцию для электромобилей.

Семиэтажное строение имеет прямоугольную форму и визуально делится на три горизонтальные части. Основание из металлокассет темно-серого цвета придает зданию устойчивый вид.

«Верхние этажи открытого паркинга облицованы ажурными металлическими листами белого цвета. На уровне пятого этажа архитекторы применяют прием расчленения плоскости фасада, благодаря чему здание воспринимается легким, парящим», — отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Архитектурные детали в темное время суток подчеркнет подсветка. На территории высадят кустарники и оформят газоны. Проектировщиком выступает компания Weltbau, застройщиком — ООО СЗ НИГО-ХОЛДИНГ.