Наземный паркинг построят в ЖК «Большое Путилково» в Красногорске

Многоуровневый наземный паркинг построят в жилом комплексе «Большое Путилково» в Красногорске. Он будет рассчитан на 563 машины.

Как рассказали в региональном Минжилполитики, сейчас на объекте приступили к кровельным работам. Строители монтируют коммуникации и приступают к чистовой отделке помещений. На площадке трудятся 50 человек.

Общая площадь паркинга составит 18 тысяч квадратных метров. На первом этаже откроют магазин, станцию техобслуживанию и автомойку. Это позволит создать 35 рабочих мест.

В здании предусмотрят парковочные места для инвалидов, а также мототранспорта.

«Дополнительно автомобили можно будет оставлять на эксплуатируемой крыше автостоянки. Для удобного доступа на верхние и нижние этажи по обеим сторонам здания предусмотрены лестницы, а также лифт. Въезд в паркинг будет осуществляться через автоматические подъемно-секционные ворота, открывающиеся по специальным брелокам», — добавили в ведомстве.

Жилой комплекс «Большое Путилково» находится в 500 метрах от МКАД. Рядом — выезд на Пятницкое и Ленинградское шоссе. На территории уже открыли три детских сада и школу.