Навыкам первой помощи обучили воспитанников летнего лагеря в Воскресенске
В детском лагере «Дубравушка» под Воскресенском прошли практические занятия по оказанию первой помощи. Школьники освоили алгоритмы действий, которые в экстренной ситуации могут помочь спасти человеческую жизнь.
Самым важным навыкам ребят обучали в рамках проекта «Молодые герои: обучение первой помощи». Мастер-классы организовали при поддержке Воскресенского отделения Российского Красного Креста, Общественной палаты округа, администрации городского округа Воскресенск, а также Министерства информации и молодежной политики Московской области.
Проект рассчитан на школьников Воскресенска. В течение учебного года специалисты проводили занятия на площадках образовательных учреждений, а с началом летних каникул продолжили обучение уже в детских лагерях.
«Сейчас началась летняя пора, дети разъехались по летним лагерям, и мы продолжаем наше обучение уже в рамках летней кампании», — рассказала руководитель Воскресенского отделения Российского Красного Креста Татьяна Воеводина.
Для участников подготовили специальную программу, которая помогает освоить пять основных шагов оказания первой помощи. Эти знания позволяют человеку увереннее действовать на месте происшествия и понимать, какие действия необходимо выполнить в первую очередь.
«Зная эти пять шагов, человек на месте происшествия будет чувствовать себя уверенно — и психологически, и благодаря базовым знаниям. Он четко будет понимать, что нужно сделать», — отметила Татьяна Воеводина.
Во время занятий школьникам показали, как действовать при потере сознания, правильно вызывать скорую помощь и сообщать диспетчеру необходимую информацию. Ребята также отработали технику сердечно-легочной реанимации, узнали, как помочь человеку при непроходимости дыхательных путей и что делать при кровотечениях. Практическая часть стала особенно важной для участников — школьники не просто слушали объяснения, а самостоятельно повторяли алгоритмы действий.
«Нужно взять человека со спины, сделать пять ударов по спине, потом положить руку и выполнить прием, чтобы пробка вылетела», — поделилась школьница Виктория.
Главная цель проекта — сформировать у подростков реальные навыки, которые помогут в чрезвычайных ситуациях и позволят снизить количество пострадавших при несчастных случаях.
Участниками программы уже стали более 1200 школьников Воскресенска. В дальнейшем организаторы планируют расширить географию проекта за пределы округа, а также наладить сотрудничество с Госавтоинспекцией, отрядами ЮИД, патриотическими клубами и кадетскими корпусами.