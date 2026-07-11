Навыкам первой помощи обучили воспитанников летнего лагеря в Воскресенске

В детском лагере «Дубравушка» под Воскресенском прошли практические занятия по оказанию первой помощи. Школьники освоили алгоритмы действий, которые в экстренной ситуации могут помочь спасти человеческую жизнь.

Самым важным навыкам ребят обучали в рамках проекта «Молодые герои: обучение первой помощи». Мастер-классы организовали при поддержке Воскресенского отделения Российского Красного Креста, Общественной палаты округа, администрации городского округа Воскресенск, а также Министерства информации и молодежной политики Московской области.

Проект рассчитан на школьников Воскресенска. В течение учебного года специалисты проводили занятия на площадках образовательных учреждений, а с началом летних каникул продолжили обучение уже в детских лагерях.

«Сейчас началась летняя пора, дети разъехались по летним лагерям, и мы продолжаем наше обучение уже в рамках летней кампании», — рассказала руководитель Воскресенского отделения Российского Красного Креста Татьяна Воеводина.

Для участников подготовили специальную программу, которая помогает освоить пять основных шагов оказания первой помощи. Эти знания позволяют человеку увереннее действовать на месте происшествия и понимать, какие действия необходимо выполнить в первую очередь.

«Зная эти пять шагов, человек на месте происшествия будет чувствовать себя уверенно — и психологически, и благодаря базовым знаниям. Он четко будет понимать, что нужно сделать», — отметила Татьяна Воеводина.