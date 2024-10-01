Ветераны из Можайска стали лауреатами областного творческого марафона

Областной этап творческого марафона ветеранов Подмосковья «Не меркнуть подвигам в веках», посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошел в Доме культуры «Головково» Наро-Фоминского района. В конкурсе участвовала делегация можайских ветеранов, которые были отмечены в различных номинациях.

Мероприятие собрало более 100 творческих людей серебряного возраста из 13 округов Подмосковья. Можайск представляли вокальный коллектив «Надежда» из дома культуры «Химик» и поэтесса Галина Аношина. Глава исторического клуба «Можаитяне» Лилия Волкова и журналист Лариса Коркина показали на выставке печатных материалов работы, посвященные подвигам жителей Можайска в годы войны.

Можайские ветераны стали единственной делегацией, которая участвовала во всех трех номинациях марафона: «Песни, рожденные сердцем», «Поэтическая строка» и «Печатное слово вечно».

Гости мероприятия также могли принять участие в областной выставке-ярмарке «Эксклюзив. Урожай 2024 года». Представители Можайска не только продемонстрировали эксклюзивные сорта сладкого перца, кабачков и фасоли, выращенные ветеранами-дачниками, но и угостили все желающих оригинальными блюдами. Особым спросом пользовалось варенье, приготовленное председателем Можайского поэтического объединения «Вдохновение» Людмилой Турашевой.

В завершение марафона состоялся концерт, на котором выступили победители — певцы, вокальные коллективы и поэты. Участникам конкурса вручили дипломы лауреатов и подарки.

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