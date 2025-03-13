Нависающие ветки деревьев спилили в Черноголовке

В одном из местных Telegram-каналов местный житель сообщил о том, что чуть не получил травму из-за нависающих над велодорожкой веток дерева, расположенного у поворота дороги рядом с магазином. Он рассказал, что ветки находятся на уровне выше роста пешехода и могут представлять опасность для велосипедистов, особенно в темное время суток.

«Ветки толстые, и будь я без шлема, остался бы без глаза. Велосипедисты и самокатчики у нас вообще без шлемов ездят часто. Напорется кто-нибудь в сумерках, и все. Надо нормально спилить», — отметил местный житель.

Этот и другие травмоопасные участки привели в порядок сотрудники Муниципального бюджетного учреждения «Служба благоустройства».