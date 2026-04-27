Новый фармацевтический завод в Дубне создаст 200 рабочих мест

Фото: Выставка оборудования, сырья и технологий для фармацевтического производства в «Крокус экспо» / Медиасток.рф

Компания «НАВИФАРМ» подготовила площадку для строительства фармацевтического предприятия на территории особой экономической зоны «Дубна». Общая площадь участка составляет четыре гектара. Здесь возведут научно-производственный комплекс площадью 23 тысячи квадратных метров.

Сейчас компания занимается разработкой проектной документации и подачей заявок на предоставление ресурсов. По словам заместителя председателя правительства — министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, в проект планируется инвестировать два миллиарда рублей. На производстве создадут 200 новых рабочих мест.

Предприятие будет выпускать лекарственные препараты для лечения глаз, горла, желудочно-кишечного тракта, а также назальные и ингаляционные средства.

Все лекарства будут производиться с использованием уникальной технологии асептического производства BFS («выдувание-наполнение-запаивание»). Эта технология обеспечивает высокую стерильность растворов и исключает вмешательство персонала в процесс производства.