Навес у фонтана построили в Черноголовке

Современная конструкция, защищающая от дождя и снега, появилась возле фонтана на Школьном бульваре, 1. Ее монтаж занял несколько дней.

Сооружение расположилось между корпусом имени Дубовицкого Черноголовской школы и Южным озером, вписавшись в окружающий ландшафт. Работы по установке навеса проводились в рамках масштабной областной программы по модернизации парковых зон. За ходом ремонта следили сотрудники Министерства благоустройства Московской области.

На площади перед фонтаном также были установлены скамейки.

«Надеюсь, конструкция „переживет“ много зим и лет и останется настоящим украшением входа в потрясающе преобразившийся парк», — поделился житель дома № 3 на Школьном бульваре Арсений Никитенко.

В рамках программы благоустройства были проведены и другие работы. Вдоль Южного озера установили бетонные контейнерные площадки для мусора.