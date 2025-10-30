Навес оборудуют на стадионе «Спартак» в Луховицах

В Луховицах продолжается реконструкция стадиона «Спартак», который скоро превратится в многофункциональный спортивный комплекс. Работы осуществляются в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

Строители активно ведут монтаж металлоконструкций кровли над зрительскими трибунами, занимаются внутренней отделкой помещений и благоустройством прилегающей территории. Уже смонтирована половина металлического каркаса. После полного завершения этих работ подрядчики приступят к укладке самой кровли, которая будет дополнительно обработана специальным огнезащитным составом для повышения пожарной безопасности и соответствия всем современным нормам. Внутри главного здания стадиона также кипит работа.

«Внутри здания ведется кирпичная кладка перегородок. На первом этаже эти работы завершились, и бригады уже приступили к устройству перегородок на втором этаже. Также идут наружные — утепляем фасад», — сообщил начальник участка Дмитрий Казиев.

Важным элементом стадиона является освещение. Прокладка необходимого кабеля для наружного освещения уже завершена, и следующим этапом станет установка энергоэффективных опор. Отсыпка основания выполнена уже на 90%. По всему периметру поля рабочие прокладывают дренажные трубы.

Одновременно с этим идет устройство пешеходных дорожек вокруг стадиона, рабочие укладывают бордюры, формируя маршруты для посетителей. Особое внимание уделяется комфорту зрителей. Новая трибуна, рассчитанная на 1,5 тысячи мест, уже полностью возведена и будет крытой. Футбольное поле получит искусственное покрытие. Проект реконструкции также предусматривает обустройство легкоатлетических беговых дорожек, многофункциональной универсальной спортивной площадки для различных видов спорта, парковки для автотранспорта и шумозащитного экрана.