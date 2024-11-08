Сегодня 09:52 Образовательные интенсивы для одаренных школьников начались в Ступине 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации г.о. Ступино Подмосковье

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В рамках программы «Наука в регионы» в школе № 9 города Ступино стартовали образовательные интенсивы по математике, физике и химии. Возможность углубить свои знания в точных науках получили 60 старшеклассников.

Занятия будут проходить в офлайн и онлайн форматах, позволяя школьникам совмещать учебу и личные интересы.

«Сюда будут приезжать преподаватели из физико-математического лицея. По субботам будут вкладывать свои знания в наших юных жителей Ступина, готовить их к сдаче ЕГЭ, чтобы они набрали как можно больше баллов», — рассказал глава городского округа Сергей Мужальских.

Уже сейчас у участников проекта есть возможность определиться с будущей профессией и получить знания, необходимые для поступления в ведущие вузы страны. Партнеры программы — предприятия региона — готовы организовать для ребят на своей базе практику. Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».