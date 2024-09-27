Научный журнал выпустят к 30-летию университета «Дубна»

К 30-летию Государственного университета «Дубна» заработает научный журнал Dubna Journal of Natural Sciences. Ученые приглашают коллег и партнеров стать авторами нового издания.

Научные журнал под названием Dubna Journal of Natural Sciences начнут издавать сотрудники университета «Дубна». Его выпуск приурочили к 30-летию учебного заведения.

В журнале опубликуют материалы по следующим научным направлениям: приборы и методы экспериментальной физики, физика атомных ядер и элементарных частиц, физика высоких энергий, физика пучков заряженных частиц и ускорительная техника, неорганическая химия, аналитическая химия, физическая химия, геофизика, гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия, геоэкология.

Чтобы стать автором научных статей для издания, необходимо связаться Александром Воропаем и выслать материалы на почту: voropay@uni-dubna.ru.

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