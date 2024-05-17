Научный центр Лобни представил новые технологии кормопроизводства | 360°

Подмосковье 17 мая 2024, 14:03 Научный центр Лобни представил новые технологии кормопроизводства Телеканал «360»

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Крупнейший российский центр кормопроизводства в Лобне в прошлом году отметил 100-летний юбилей. Сегодня там активно развивают новые технологии и используют самое современное оборудование.

В 1912 году по предложению выдающегося русского агронома Василия Вильямса возле подмосковной железнодорожной платформы Луговая была организована опытная станция по изучению кормовых растений, которую 10 лет спустя преобразовали в Государственный Луговой институт. Сегодня научный центр координирует работу десятков НИИ и вносит огромный вклад в развитие сельскохозяйственной науки.

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«Мы являемся федеральным центром, единственным в своем роде, одним из старейших научных учреждений. Мы готовы делать исследования самого высокого уровня, достигли определенных результатов, партнеры промышленные у нас есть, надеюсь, что перспективы будут достаточно большие», — поделился заместитель директора ФНЦ «ВИК имени Вильямса» Владимир Чернявских.

Главе городского округа Лобня Анне Кротовой показывают новейшее оборудование, которое позволяет изучать растения так же детально и точно, как это делает компьютерный томограф в медицине. Полученная информация помогает селекционерам выбирать подходящие для разного климата сорта, учитывать их особенности и повышать урожайность. Паспорт растения из лаборатории научного центра имени Вильямса — это знак качества, на который ориентируются агрономы всей страны.

Это далеко не единственное направление работы института. Здесь изучают передовые технологии заготовки и хранения кормов, занимаются селекцией и выводят новые виды растений. Без этих стратегически важных исследований сельскому хозяйству не обойтись. Ученые уверены, что 100-летний юбилей — это только начало большой работы, основу которой в прошлом веке заложили их предшественники.

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