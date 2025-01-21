Научный сотрудник из Королева приобрел жилье по программе «Бюджетная ипотека»

Новая мера поддержки специалистов начала действовать в Подмосковье. Программа «Бюджетная ипотека» помогает приобрести собственные квадратные метры на льготных условиях, о чем рассказали в Министерстве жилищной политики Подмосковья.

Одним из первых участников программы стал научный сотрудник из городского округа Королев. Александр Тожокин занимает должность начальника бюро в РКК «Энергия». До этого он жил в квартире, которую предприятие предоставляло ему по коммерческому найму. Потом узнал о новой жилищной программе и решил поучаствовать.

«Это новая мера поддержки, в которой я прохожу по условиям. Выбрал „однушку“ в новостройке. Важным критерием для меня было расположение, удобство в пути до работы. Дом уже готов», — рассказывает специалист.

Стать участниками программы «Бюджетная ипотека» могут медицинские работники, педагоги, ученые и уникальные специалисты. Они получат субсидию от правительства Подмосковья на оплату первоначального взноса по кредиту в размере 15% от расчетной стоимости жилья, а также снижение процентной ставки по кредиту на 2% за счет бюджета Московской области на весь срок кредита. Максимальный размер кредита — 15 миллионов рублей.

Участники программы должны заключить трудовой договор с организацией на срок не менее пяти лет.