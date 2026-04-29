Научный семинар по экономике прошел в Одинцове

Факультет финансовой экономики и студенческий клуб «Инвестор ФинТеха» провели 27 апреля в Одинцовском кампусе Московского государственного института международных отношений научный семинар «Стартапы в России: идеи, инвестиции, проекты». Эксперт венчурного рынка и инвестиционный менеджер Фонда развития интернет-инициатив Андрей Кочешков рассказал о том, как выстроить стратегию успеха — от первой инвестиции до крупной сделки.

Кандидат экономических наук, доцент Владимир Казачков разобрал подводные камни финансирования стартапов: что мешает получить поддержку от государства и частных фондов.

Научный семинар собрал более 50 студентов факультета Финансовой экономики и участников клуба «Инвестор ФинТеха». Они смогли улучшить навыки анализа и отбора стартапов, структурирования сделок и построения бизнес‑стратегии в прямых и венчурных инвестициях. Кроме того, участники получили личную оценку своих идей от экспертов.