Научный подход помог ученице из Видного получить 100 баллов на ЕГЭ

В Ленинском городском округе научный подход к преподаванию помог учителю истории Оксане Рубан подготовить выпускницу к успешной сдаче ЕГЭ. Ученица 11 «Б» класса МБОУ Видновской СОШ № 7 Анастасия Острецова набрала 100 баллов по истории и поступила на бюджет в Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации.

Педагог работает в сфере образования более девяти лет. После окончания аспирантуры по направлению «Исторические науки и археология» Оксана Рубан получила квалификацию «Исследователь. Преподаватель-исследователь».

«Для меня как учителя и исследователя важно не просто передать знания, а научить ребят понимать исторические процессы, видеть причинно-следственные связи и самостоятельно анализировать факты. Настя — талантливая и трудолюбивая ученица, которая показала блестящий результат. Сложные задания ЕГЭ по истории требуют не только хорошей памяти, но и системного мышления, и я рада, что смогла помочь ей в этом», — рассказала учитель истории и обществознания Видновской СОШ № 7 Оксана Рубан.

Научные интересы учителя связаны с историей советского уголовного права и борьбой с преступностью в Петрограде (Ленинграде) в период новой экономической политики. По этому направлению педагог имеет публикации в российских научных изданиях, в том числе рекомендованных Высшей аттестационной комиссией.

Глубокое знание исторической науки помогает Оксане Рубан использовать на уроках исследовательские методы, развивать у школьников аналитическое мышление и делать изучение предмета более увлекательным.

В пресс-службе главы Ленинского городского округа Станислава Каторова отметили, что благодаря результату на ЕГЭ Анастасия Острецова поступила на бюджетное место в Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации по направлению «Международная экономика и торговля» с углубленным изучением Китая и китайского языка.