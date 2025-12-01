Научный квест для школьников прошел в Богородском округе

В Богородском округе 29 ноября прошел «Научный квеста выходного дня». Участники смогли погрузиться в увлекательный мир науки и образования на 24 площадках.

На каждой площадке были организованы тематические мастер-классы, позволившие каждому участнику примерить на себя роль ученого. Программа была обширна: диспуты по защите научных проектов, экспериментаниумы, увлекательные квесты, встречи в формате «Сто вопросов лидеру» и многое другое.

Так, в Центре образования №5 имени Героя России Максима Сураева дети погрузились в атмосферу экспериментов и творчества. Юные участники почувствовали себя в роли исследователей и изобретателей. Школьники создавали комиксы на научную тему, изучали английский в космическом контексте, знакомились с компьютерным зрением и лазерной резкой, знакомились с выставкой «Геология и минералогия».

Там же прошел муниципальный этап математической олимпиады «Вершина», приуроченный ко Дню математика и дню рождения Н.И. Лобачевского. По результатам эстафеты были определены победители и призёры олимпиады. Первое место завоевала команда "Центр образования "Старокупавинский лицей", второе место занял Центр образования №5, третье - Центр образования №2.

Команда-победитель представит округ на региональном этапе олимпиады, который состоится 5 декабря 2025 года «Областном технолицее имени Долгих».

А в Центре образования № 45 ребята погрузились в удивительный мир научных открытий, полный тайн, загадок и экспериментов. Для детей работали классы робототехники, 3D моделирования, класс фото и искусственного интеллекта, а также целая ДНК мастерская.

«Научный квест выходного дня» — это не просто проект, а возможность для каждого школьника открыть для себя новые горизонты науки и творчества.