Научный форум «Агрополигон-2024» пройдет в Подмосковье 18 и 19 июля

Научно-практический форум «Агрополигон-2024» пройдет в Подмосковье 18 и 19 июля. Традиционно это мероприятие соберет ведущих производителей сельскохозяйственной продукции региона, а также представителей научно-исследовательских центров, организаций и производителей сельскохозяйственной техники.

Главная тема форума в этом году — «Перспективные агротехнологии как основа продовольственной безопасности России».

Для обеспечения гостей и участников вкусными блюдами, закусками и напитками, управление развития торговли Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области приглашает предпринимателей открыть точки общественного питания и торговли на форуме.

Организаторы предоставят возможность подключения к электричеству мощностью 1,5 кВт, аренду палаток и уличной мебели, а также зону для готовки на углях. Участие в дегустации продукции будет бесплатным.

Заявки на участие принимаются до 15 июля. Предприниматели, желающие открыть точку общественного питания или торговли на форуме «Агрополигон-2024», должны заполнить соответствующую форму и отправить ее на электронную почту: Deevase@mosreg.ru. В случае возникновения вопросов, можно обратиться по телефону: 8-985-338-30-97.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».