Научные квесты с опытами и инженерными батлами прошли в школах Подмосковья

Во всех школах Московской области прошел масштабный региональный научно-образовательный квест. Как сообщили в пресс-службе Министерства образования региона, мероприятие было направлено на популяризацию фундаментальной науки и объединило школьников, их родителей, учителей и представителей научного сообщества.

В образовательных учреждениях работали интерактивные площадки с мастер-классами, лекциями, интеллектуальными играми, лабораторными опытами и химическими экспериментами. На воркшопах дети создавали собственные проекты — от макетов вулканов до простых приборов и мини-изобретений, а в STEAM-лабораториях учащиеся знакомились с 3D-моделированием, электроникой и основами робототехники.

Также организовали выставки творческих и исследовательских работ дошкольников и учеников начальной школы. Старшеклассники смогли пройти профориентационную программу и пообщаться с представителями вузов, научных центров и промышленных предприятий. Помимо этого, для любителей математики провели олимпиаду «Вершина», где участники показывали свои знания в математическом анализе и логике.

Партнерами «Научного квеста выходного дня» стали Российское общество «Знание», фестиваль «NAUKA 0+» и НИЦ «Курчатовский институт».