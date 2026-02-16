Научные чтения прошли в Черноголовке

Черноголовка вновь подтвердила статус одного из ведущих интеллектуальных центров страны. После длительного перерыва в Большой гостиной Дома ученых состоялась XIV научная конференция «Черноголовские чтения».

Это мероприятие не только вернуло традицию ежегодного обмена опытом между академическими институтами, но и стало важной вехой в праздновании Дня российской науки. В 2026 году чтения приобрели особый размах: они были приурочены к 70-летию со дня основания Федерального исследовательского центра проблем химической физики и медицинской химии Российской академии наук.

Главная ценность возобновленных чтений — в их междисциплинарности. В зале собрались руководители всех семи научно-исследовательских институтов Черноголовки и представители завода научного приборостроения. Программа была выстроена как диалог поколений: наряду с академиками свои инновационные разработки представили молодые ученые.

Научный руководитель ФИЦ ПХФ и МХ РАН, вице-президент РАН академик Сергей Алдошин выразил общую уверенность в том, что конференция станет ежегодной.

«Для нашего центра это крайне важный формат. Мы не просто отчитываемся о результатах — мы показываем широкой общественности и друг другу, какой вклад вносим в мировую науку. У каждого института свое направление: от фундаментальной химии до приборостроения. Возможность услышать коллег и рассказать о своей работе — это топливо для новых открытий», — сообщил Сергей Алдошин.